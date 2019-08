Inbreker aangehouden

Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie een melding dat buurtbewoners glasgerinkel hadden gehoord. Ter plaatse zag de politie dat een winkelraam ingeslagen was. Er was echter geen gat ontstaan waardoor iemand de winkel binnen kon gaan. Getuigen verklaarden een man weg te hebben zien rennen. Een onderzoek in de omgeving leverde de verdachte op. Hij is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2019157922