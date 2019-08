Omstreeks 16.00 uur kwam de politie de man tegen in een auto op het Gemaal in Grootebroek. Bij een controle bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Bij een controle van de auto kwam de politie een boksbeugel en een uitschuifbaar mes tegen. De wapens zijn in beslag genomen.

2019157672