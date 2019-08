Politie houdt inbrekers op heterdaad aan

Rond 3.30 uur ziet een bewoner hoe drie personen met gereedschap de hoofdingang van de flat proberen in te komen. De bewoner belt de politie, die een zoektocht naar het drietal start. In de garage van het complex zien agenten drie mannen die aan het signalement voldoen. Bij het zien van de politieagenten verdwijnt het trio uit zicht. Terwijl de zoektocht naar de mannen volop plaatsvindt, komt omstreeks 5.10 uur een inbraakmelding binnen vanuit hetzelfde complex. Bij de woning in kwestie kunnen twee van de drie verdachten worden ingerekend. De derde verdachte wordt later ook aangehouden. Hij had zich elders in het complex schuilgehouden.

Het gaat om mannen uit Rotterdam en Den Haag in de leeftijd van 23 tot 30 jaar oud. Naast de aanhoudingen zijn onder meer twee auto’s en gereedschap in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak verder.