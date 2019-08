Aanrijding met zestien gewonden

Nadat de gewonden vervoerd waren en de brandweer klaar was met hun taak is de politie gestart met het onderzoek. Het eerst deel van dat onderzoek is ter plaatse gebeurd. Door middel van beelden en het veiligstellen van stille sporen wordt een beeld gevormd hoe de situatie was voor de aanrijding en hoe de voertuigen tot stilstand zijn gekomen. Dit onderzoek heeft tot ongeveer 21.00 uur gebeurd. Tot die tijd was de hele weg voor het verkeer afgesloten. Dit onderzoek is zo snel mogelijk afgerond om de overlast voor andere weggebruikers zo kort mogelijk te laten zijn. Een volgend onderdeel van het onderzoek is het horen van de betrokken bestuurders en de overige inzittenden van de voertuigen. Samen met de sporen kan er dan misschien een beeld gevormd worden over de toedracht van de aanrijding. Maar omdat de medische zorg van de slachtoffers voor gaat zal dit onderzoek nog weken duren.