Automobiliste rijdt pand binnen

De vrouw reed op donderdag 15 augustus rond 23.40 uur met een auto bij een pand naar binnen. Daarbij ontstond grote schade. De vrouw is voor behandeling aan haar verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Ze moest ook een blaas- en speekseltest afleggen en er is bloed bij haar afgenomen. Ze kon zich van het ongeval niks herinneren verklaarde ze. De auto waarin de verdachte reed is voor onderzoek in beslag genomen. In de auto vonden agenten een cilinder met lachgas aan, ook deze is in beslag genomen.