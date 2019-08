Vier aanhoudingen na vondst 72 kilo cocaïne

Hoogerheide - De politie heeft gisteren in een loods in Hoogerheide in een lading bananen 72 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. In en bij de loods zijn een 54-jarige man uit Hoogerheide, een 52-jarige man uit Etten-Leur en een 45-jarige man uit Breda aangehouden. Op de snelweg ter hoogte van Barendrecht is een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Culemborg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de cocaïne in de loods in Hoogerheide. Zijn vrachtwagen is voor onderzoek in beslag genomen.