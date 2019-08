Vluchten heeft geen zin voor bestuurder onder invloed

Rotterdam - Tot twee keer toe probeerde een Schiedammer (31) aan de politie te ontkomen in de nacht van donderdag op vrijdag. De eerste keer vonden agenten het te gevaarlijk om in het centrum van Rotterdam de achtervolging op hoge snelheid voort te zetten. Toen ze dezelfde man bijna twee uur later tegenkwamen na een melding van een ruzie, probeerde de man het opnieuw. Bij zijn vlucht raakte een agente gewond. Even later kon hij worden aangehouden.