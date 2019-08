Getuigen gezocht van beroving Nieuw-Vennep

Bij de diefstal waren vijf verdachten betrokken. Dit vijftal is later door de politie aangehouden. De politie komt graag in contact met mensen die de beroving hebben gezien. Na de diefstal is de vrouw hard gaan gillen. Dit moet mensen zijn opgevallen. Ook is de politie op zoek naar mensen die de verdachten hebben zien rennen / achtervolging in de omgeving van het station Nieuw-Vennep en / of de kinderboerderij. Daar zijn de verdachten in een auto gestapt.

Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Alle informatie, groot of klein, is welkom.

2019158222