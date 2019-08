Politie krijgt winkeldief in schoot geworpen

De man klom in de Poststraat over een hek om zo van achtervolgers af te komen. Een prima keuze. Dit was namelijk de achtertuin / achteringang van het Zandvoortse politiebureau Hogeweg. De man bleek iets te hebben gestolen bij een winkel in het centrum. Agenten wisten de man zonder enige moeite in te rekenen.

Op het bureau is de verdachte gehoord en later op de avond met een boete op zak weer vrijgelaten.



2019158359