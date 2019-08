Getuigen gezocht van doorrijding na verkeersruzie

Wij zijn op zoek naar mensen die op donderdag 15 augustus jl., omstreeks 17.10 uur getuige zijn geweest van de verkeersruzie in de Nieuwstraat in Goes. Hebt u informatie? Neem dan contact op via:

het algemene telefoonnummer 0900 8844 of via WhatsApp 06 12207006;

het meldformulier van Meld Misdaad Anoniem of telefonisch via 0800 7000. U hoeft dan geen gegevens van uzelf te vermelden.

Vermeld bij uw informatie alstublieft het zaaknummer: 2019194287