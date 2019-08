Hennepkwekerij aangetroffen

De politie ontving via MeldMisdaadAnoniem een anonieme melding dat er mogelijk een hennepkwekerij in een woning aan de Praam aanwezig zou zijn. De politie stelde vrijdagavond een onderzoek in. De typische geur van hennep was buiten te ruiken en na binnentreding vonden agenten in een ruimte inderdaad een hennepkwekerij met 166 hennepplanten. De kwekerij is ontmanteld. Ook vond de politie een ploertendoder. Agenten namen ook dit wapen in beslag. De politiehondengeleider ondersteunde de politieactie.

Help ook mee hennepkwekerijen te bestrijden

Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties via 0900-8844, een tipformulier of anoniem via MeldMisdaadAnoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:

- Aanwezigheid van hennepgeur;

- Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting;

- Constant zoemend of ronkend geluid;

- Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.