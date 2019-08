Man (20) slachtoffer van poging beroving

Bij dit voorval zijn drie donker geklede mannen/jongens betrokken. Zij hebben een mondkapje voor met een kaakskelet. Buitenom dat zij goed Nederlands spreken is niet meer bekend over hun signalement. Hebt u informatie over deze zaak? Neem dan contact op via:

het algemene telefoonnummer 0900 8844 of via WhatsApp 06 12207006;

het meldformulier van Meld Misdaad Anoniem of telefonisch via 0800 7000. U hoeft dan geen gegevens van uzelf te vermelden.

Vermeld bij uw informatie alstublieft het zaaknummer: 2019190336