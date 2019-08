Auto te water, bestuurder overleden

Uit het eerste onderzoek is vast komen te staan dat hij met zijn auto over een weg had gereden die door middel van een grote kei voor gemotoriseerd verkeer is afgesloten. Nadat zijn auto de kei had geraakt, kwam de autoj op een bruggetje terecht en belandde vervolgens in het water. Waarom de man daar met zijn auto reed, is niet duidelijk. Het onderzoek naar de toedracht wordt zondag voortgezet.