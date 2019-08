Afzender van brief in Den Dolder achterhaald

Den Dolder - Vrijdagmiddag 16 augustus heeft een brief die een man verspreidde in Den Dolder de aandacht getrokken van media, publiek en uiteraard ook van de politie. In de brief staat o.a. dat er vuurwapens in het bos achter de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder zouden zijn begraven. De brief deed voorkomen dat medewerkers van Altrecht de afzender waren. Dit blijkt niet het geval te zijn. De opsteller en verspreider van deze brief is inmiddels bekend bij de politie en met hem is een uitvoerig gesprek gevoerd. Naar aanleiding hiervan is er op dit moment geen reden om een onderzoek in te stellen in het bos.