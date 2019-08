Koperdieven aangehouden

Aan de hand van hun aanwijzingen konden de collega’s de wagen met de verdachten laten stoppen op de Vijverboslaan in Vught. In de auto troffen ze de tassen aan vol met koper en kabels. De twee mannen, van 46 en 28 uit Den Bosch en Rosmalen, zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of het koper inderdaad van diefstal afkomstig is.