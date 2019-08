Vrouw beroofd, politie zoekt getuigen en beelden

De man bedreigde de 21-jarige vrouw uit Wageningen met een wapen, ze moest haar spullen afgeven. Kort daarna werd de politie ingeschakeld. Over de dader is nog weinig bekend. Daarom zijn we op zoek naar getuigen. Wie heeft er gisterenavond tussen 22.15 en22.45 uur iets opvallends gezien in de buurt van de Haarweg? Of zijn er mensen in de buurt van de Haarweg die camerabeelden hebben van dit tijdstip waarop een mogelijke dader te zien is? Bel dan vandaag nog met de politie via 0900-8844.

(2019366744 SK)