Verdachte aangehouden met nepwapen

Omdat er in de melding werd gesproken over een vuurwapen, namen de agenten voorzorgsmaatregelen. Ze trokken hun kogelwerende vesten aan. Agenten zagen de man fietsen op de Molenstraat. Hier hebben zij de man een stopteken gegeven. Kort hierna kon de man worden aangehouden. De man droeg een steekwapen bij zich en het vuurwapen bleek een imitatiewapen te zijn. De man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Het wapen bleek een nepwapen te zijn maar van een afstand is dat moeilijk te zien. Omdat het zo moeilijk in te schatten is of zo’n wapen echt of nep is, is het niet toegestaan om hiermee op straat te komen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Lees meer op onze speciale pagina over nepwapens.

2019159037