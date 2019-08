Aanhouding na vechtpartij

De verdachte heeft kennelijk zijn oog laten vallen op een meisje die echter niets met hem te maken wil hebben. De afwijzingen worden niet geaccepteerd en de man gaat over tot bedreigingen en vernielt daarbij ook een auto. Zijn reactie roept een gewelddadige tegenreactie op van anderen. Er ontstaat een vechtpartij. De verdachte raakt hierbij flink gewond aan zijn hoofd. Hij is daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld loopt nog. De verdachte is, nadat hij is nagezien in het ziekenhuis, voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij zit nog vast.