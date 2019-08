Voetganger ernstig gewond

Een 29-jarige man uit Tilburg stak mogelijk plotseling over en de bestuurder van de bestelbus kon hem niet meer ontwijken. De bestuurder is dan ook niet aangehouden. Omstanders schoten direct te hulp en een van hen heeft een medische achtergrond en verleende eerste hulp. De voetganger is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Agenten namen verklaringen van getuigen op en de verkeersdienst doet onderzoek naar de toedracht.