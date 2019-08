Bestuurder rent weg na aanrijding Amersfoort

De bestuurder reed op de Utrechtseweg en verleende geen voorrang aan een auto die op de rotonde reed. Hierop kwamen de twee auto’s met elkaar in botsing. Daarna zette hij het op een rennen. De bestuurder van de andere auto bedacht zich geen minuut en hij zette de achtervolging in. Hij kon de vluchtende bestuurder al snel in de kraag grijpen en droeg hem even later over aan de gealarmeerde politie.



De politie onderwierp de man daarna aan een blaastest. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol en is aangehouden. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.