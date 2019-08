Commotie bij aanhouding op Kanaalstraat

Surveillerende agenten zagen rond 17.00 uur een jonge vrouw op het Moskeeplein mannen aanspreken en haar gedrag was opvallend. De agenten spraken haar aan op de Kanaalstraat en vroegen om haar identiteitsbewijs. De vrouw gaf een valse naam op en kon geen geldig identiteitsbewijs tonen. Toen de agenten aangaven in haar tas te willen kijken, zette zij het op een lopen. De agenten renden achter haar aan en overmeesterden haar, waarbij zij viel. De vrouw verzette zich hevig, waarop omstanders die dat zagen, zich hiermee gingen bemoeien. Deze groep liep op tot ongeveer tweehonderd personen. Daarop werden meer agenten opgeroepen om weer rust te creëren. Dat lukte en de vrouw, 19-jaar uit Ede, werd naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Twee agenten bleven op de Kanaalstraat om in gesprek te gaan met de omstanders en uit te leggen wat er precies aan de hand was geweest. De vrouw is overgedragen aan een andere regio, waar zij gesignaleerd bleek te staan.