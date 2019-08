Dure gestolen apparatuur terecht na ‘internetkoop’

Utrecht-Nieuwegein - In de nacht van 15 op 16 augustus werd op de Graaf Florisweg in Nieuwegein dure landmeetapparatuur ter waarde van 10.000 euro gestolen. De eigenaar van de gestolen apparatuur zag deze de volgende dag aangeboden worden op internet en maakte een afspraak om deze te kopen op de Van Kleffenslaan in Utrecht. Hij schakelde de politie in, die in de buurt was op het moment van de transactie. Daardoor kon de aanbieder, een 29-jarige Utrechter, direct aangehouden worden.