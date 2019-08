Overval op restaurant in Bunnik

Ongeveer een uur voor sluitingstijd, drongen drie overvallers via de ingang van de afhaalbalie het restaurant binnen. Twee van hen bedreigden het restaurantpersoneel en de enkele aanwezige gasten met een vuurwapen en een mes. Een derde dader wist zich intussen meester te maken de inhoud van de kassa. Daarna hebben zij het restaurant weer verlaten. De politie is direct een opsporingsonderzoek begonnen. Inmiddels is er van de drie daders een summier signalement bekend. Een van de daders droeg donkere kleding, een van hen droeg een bruine trui en de derde overvaller had een paarse trui aan. Allen waren blanke mannen.



De recherche zoekt getuigen van deze overval

De drie overvallers vluchtten te voet weg in de richting van de Sint-Barabarakerk in Bunnik. Mogelijk zijn ze daarna weggerend door de Koningin Julianalaan en vervolgens in de Burgemeester van de Weijerstraat. Waarschijnlijk hebben mensen de overvallers in of in de omgeving van het restaurant gezien op zondagavond, of heeft iemand een of meer daders op de vlucht zien lopen of rennen in Bunnik. Heeft u informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek naar deze overval of heeft u de beschikking over camerabeelden? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.