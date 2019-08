Getuigen gezocht van brand Edisonstraat

Rond 02.15 uur ontstond een brand in een bedrijfspand aan de Edisonstraat in Zoetermeer. Omliggende woningen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand raakte niemand gewond. Rond 06.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het pand is volledig uitgebrand.



Oorzaak nog onbekend

Op dit moment is de oorzaak van de brand nog niet bekend. Alle scenario’s staan nog open en daarom komt de politie graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Getuigen kunnen contact opnemen met de recherche via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.