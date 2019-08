Dancefestival Decibel zonder grote incidenten verlopen

Agenten hebben in samenwerking met de festivalbeveiligers 32 personen staande gehouden vanwege harddrugsbezit. Alle aangetroffen drugs zijn in beslag genomen. Zes personen zijn aangehouden voor het mishandelen van een agent, mishandelen van een beveiliger, bezit van munitie en het niet tonen van een ID-bewijs. Een man is op de Schaapsstraat aangehouden voor het venten van lachgas. Zondagmiddag is een man aangehouden omdat hij XTC-pillen bij zich had. Uit onderzoek bleek dat hij nog een gevangenisstraf van 30 dagen uit moet zitten.