Hulpverleners bedreigd en mishandeld

In eerste instantie werden agenten gevraagd naar een instelling in Bergen op Zoom te komen, omdat een agressieve cliënt hulpverleners had bedreigd met een mes en een knuppel. Bij die instelling bleek de man te zijn vertrokken. Even later meldden medewerkers van de huisartsenpost (HAP) in Bergen op Zoom dat er een man bij hen binnen werd behandeld aan (zelf toegebrachte) verwondingen. Dit zou de man betreffen die even tevoren de bedreigingen had geuit.

Toen de agenten bij de HAP kwamen wilden zij de verdachte aanhouden en overbrengen naar een politiecellencomplex. Dit ging niet zonder slag of stoot, want de man werd weer vreselijk agressief en mishandelde twee aanwezige agenten. Hij wilde er vandoor gaan en werd hierbij geassisteerd door zijn vader die ook bij de HAP was. De vader belette het de agenten om zijn zoon aan te houden door o.a. te dreigen een kruk naar de agenten te gooien. De 26-jarige verdachte is uiteindelijk met veel verzet aangehouden voor de eerder geuite bedreigingen en de mishandeling van de agenten. Er werd pepperspray gebruikt door de politie. Ook de vader van de 26-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden voor het belemmeren van de agenten.

Alle hulpverleners die zijn bedreigd of mishandeld hebben aangifte gedaan. De twee mannen worden vandaag gehoord door de recherche.