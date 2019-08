Jongen rijdt zonder toestemming in auto vader

Ze vroegen om het rijbewijs van de jongeman, maar hij gaf aan dat hij dat nog niet had. Hij bleek 16 jaar te zijn en de auto van zijn vader, zonder diens toestemming, te hebben meegenomen. Door de agenten is de jongen in de politieauto geplaatst en meegenomen naar zijn huis. De andere agent is met de auto van vader naar het woonadres van de jongen in Tholen gereden.

Daar is de vader van de jongen gewekt. Op het moment dat de agenten de woning in gingen, gebruikmakend van de huissleutels van de 16-jarige, schold de jongen de agenten uit. Hierop is hij aangehouden. De vader van de jongen is in kennis gesteld van zijn aanhouding en de verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. Hij wordt vandaag verder gehoord over de zaken die zijn voorgevallen.