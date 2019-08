Koperdief op heterdaad aangehouden

Op maandag 19 augustus 2019 kreeg de politie omstreeks 03.10 uur een melding dat er mogelijk werd ingebroken aan de Vierbanse Gantel. Eerder deze week was in hetzelfde pand dat gerenoveerd wordt ook al ingebroken. Toen werden alle koperen leidingen uit de woning en tuinhuis gestolen. Er gingen meerdere eenheden, onder meer een hondengeleider, ter plaatse. De woning en tuin werden aan de voor- en achterzijde afgezet. In het tuinhuis brandde licht. Een van de agenten zag dat een man op zijn knieën bij een koelkast zat en om zich heen koperen voorwerpen verzameld had. Hij werd aangehouden. In de tuin stond zijn fiets met daarin al verschillende koperen voorwerpen en een CV ketel. De recherche onderzoekt of hij ook de eerdere inbraak gepleegd heeft.