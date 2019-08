Meisje overleden na geweldsincident in woning

Breda - In een woning aan de Bilderdijkstraat is vanmiddag een meisje (15) overleden aan de gevolgen van een geweldsincident. Elders in Breda is een jongen (16) door de politie aangehouden die als verdachte is aangemerkt. Het lijkt te gaan om een steekincident, dit zal echter door nader onderzoek bevestigd moeten worden.