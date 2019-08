Getuigen gezocht van gewapende overval op bejaarde man

De gewapende overval gebeurde rond 23.15 uur aan het Heunpark in Vught. De man had een afspraak bij hem thuis. Deze afspraak mondde uit in een overval. Het slachtoffer werd in zijn gezicht geslagen en hij liep een steekwond op. Vervolgens werd hij opgesloten in zijn woning. De twee daders zijn met buit gevlucht. Op dit moment kunnen we in het belang van het onderzoek niet meer details over de buit delen. Nadat de man zich wist te bevrijden waarschuwde hij de politie. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en mocht daarna naar huis.



Signalement

De bejaarde man zou overvallen zijn door twee lichtgetinte mannen met zwart haar. Eén van hen is naar schatting 1.84 m lang, tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft een slank postuur en droeg een wit overhemd en een lichtkleurige broek. De andere dader wordt tussen de 1.75 en 1.80 m lang geschat. Hij zou een gespierd postuur hebben en droeg een zwart jack en een zwarte broek.



Iets gezien of gehoord?

Het onderzoek is in volle gang. In de woning hebben onze forensische rechercheurs zondagavond sporenonderzoek gedaan en in de buurt hebben we ook met mensen gesproken en bekeken of er bruikbare camerabeelden zijn. Heb jij iets gezien of gehoord dat met deze gewelddadige overval te maken kan hebben dat je nog niet met de politie hebt gedeeld? Doe dit alsnog. Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.