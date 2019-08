Politievoertuig vernield na aanhoudingen; getuigen gezocht

Agenten doorzochten zondagavond een woning aan de Helmondse Johannes Vermeerlaan. In het pand werden een gasdrukwapen en drugs, enkele tientallen grammen hasjiesj en een kleine hoeveelheid cocaïne, gevonden. Hierop zijn rond 23.40 uur drie mannen aangehouden. Zij waren op dat moment in het pand aanwezig. Het gaat om een 27-jarige en een 19-jarige Helmonder en een man van 27 jaar waarvan de woonplaats nog onbekend is.



Vernielde politieauto

Kort na de aanhoudingen werd een harde knal gehoord. Het bleek dat de voorruit en de motorkap van een in de straat geparkeerde politieauto waren vernield met vermoedelijk zwaar vuurwerk. Niemand raakte hierbij gewond. In januari van dit jaar werd een onopvallende politieauto eveneens vernield met vermoedelijk zwaar vuurwerk. We onderzoeken of beide incidenten met elkaar verband houden.



Iets gezien of gehoord?

De politie doet uiteraard onderzoek naar de vernieling van de auto. We sluiten daarbij niet uit dat dit een gerichte actie was. We doen buurtonderzoek, kijken of er bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn, spreken met diverse getuigen en onze forensische recherche doet verder onderzoek aan de auto. De politie is op zoek naar mensen die de vernieling gezien hebben of er mogelijk iets meer over weten. Woon je in de buurt en heb je camerabeelden, deel deze dan ook met ons. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie online te delen via onderstaand tipformulier.