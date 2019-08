Twee mannen op heterdaad aangehouden

Rond 09.15 uur kregen agenten van een buurtbewoner de melding dat een man aan het inbreken was in de woning en een andere man in een busje duidelijk op de uitkijk stond. Oplettende getuigen hadden het tweetal even daarvoor samen door een steeg zien lopen. Aangekomen bij de woning, hoorden de agenten glasgerinkel en zij naar binnen gegaan. Hier werd de 33-jarige inbreker aangetroffen en aangehouden. Daarna werd de 44-jarige man in het busje aangehouden. Het duo werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2019148011