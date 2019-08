Getuigen gezocht van ontvoering

Maandagavond 22 juli kreeg de politie de melding van een ontvoering in de Vondelstraat nabij de Bilderdijkstraat in Den Haag. Een 38-jarige man uit Den Haag werd tussen 19.30 en 19.45 uur door vier mannen een zilvergrijze Mercedes (kenteken TS-013-K) ingetrokken. Zij reden vervolgens de Bilderdijkstraat in, linksaf de Elandstraat in en vanaf daar vermoedelijk de Piet Heinstraat in.



Op dezelfde avond (tussen 20.00 en 21.00 uur) arriveerden de verdachten met het slachtoffer in de zilvergrijze Mercedes op een parkeerplaats aan de Bentwoudlaan in Benthorn. Een aantal van de verdachten stapte samen met het slachtoffer over op een zwarte Volkswagen Golf. Deze auto, met daarin één of meerdere personen, stond daar vermoedelijk al enige tijd te wachten. Vervolgens zijn beide auto’s weggereden in de richting van de Hoogveenseweg.



De politie startte maandagavond 22 juli direct een groot onderzoek op en kon hierdoor woensdagavond het 38-jarige slachtoffer in vrijheid stellen. In totaal zijn vier verdachten op verschillende locaties aangehouden. Het gaat om een 34-jarige en 29-jarige man uit Soest, een 25-jarige man uit Zeist en een 24-jarige man zonder vaste woon- over verblijfplaats. De vier verdachten zijn inmiddels voorgeleid en zitten in volledige beperkingen. In het onderzoek worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.



Getuigenoproep

De recherche komt graag in contact met getuigen van deze ontvoeringszaak. Heeft u maandagavond iets verdachts gezien op de kruising van de Vondelstraat met de Bilderdijkstraat. Of heeft u andere informatie dat het onderzoek verder kan helpen, bijvoorbeeld camerabeelden?



Was u tussen 20.00 en 21.00 uur aanwezig op de parkeerplaats in Benthorn op het moment dat het slachtoffer en verdachten van auto wisselden? Of weet u waar de zilvergrijze Mercedes (kenteken TS-013-K) zich nu bevindt? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.