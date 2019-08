Recherche zoekt getuigen van schietincident

Getuigen verklaarden dat er omstreeks 21.15 uur een ruzie ontstond op de Melis Stokelaan tussen enkele personen waarbij er even later vermoedelijk ook geschoten werd. Een witte bestelbus is hierna weggereden. Sporenonderzoek ter plaatse heeft echter niets opgeleverd. De recherche doet verder onderzoek en zoekt getuigen die informatie hebben over de witte bestelbus, een Caddy, en/of de inzittende(n) daarvan. Getuigen wordt verzocht zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844.