Getuigen gezocht van brandstichting woning

Is u rond het tijdstip of eerder iets opgevallen of heeft u verdachte personen gezien in de omgeving van de woning aan de Oistwerwijksebaan? Laat het ons weten via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000. U kunt ook een tipformulier invullen.

2019182754