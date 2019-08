Man zwaait met mes in winkelcentrum

De politie kreeg een melding dat een man omstreeks 20.05 uur in winkelcentrum De Donk een man met een mes rondliep. Hij zou enkele personen hebben bedreigd. Agenten zijn ter plaatse gegaan. Een getuige gaf hij dat de man een woning in de omgeving was binnengegaan. Getuigen gaven het signalement van de man door. In de woning troffen de agenten de man aan en hielden hem aan. Agenten hebben een mes in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek.