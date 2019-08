Motorrijdster overleden na eenzijdig ongeval

De vrouw reed donderdagavond 1 augustus rond 20.10 uur op haar motor in de ‘tractortunnel’ onder de Keizersveer Brug. Door onbekende oorzaak is zij tegen de tunnelwand gereden. Hulpdiensten waaronder een trauma-arts zijn opgeroepen. De motorrijdster is naar een ziekenhuis overbracht waar zij helaas vannacht aan haar verwondingen is overleden. De tunnel is enige tijd afgesloten geweest voor hulpverlening en onderzoek.