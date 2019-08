Politie onderzoekt brand in appartement

De brand in de woning op de eerste verdieping van een appartementencomplex aan de Generaal Smutslaan werd donderdagmiddag 1 augustus rond 13.00 uur ontdekt door buurtbewoners en die hebben de hulpdiensten gewaarschuwd. De bewoner is van het balkon afgesprongen. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand in de woning. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen en forensische rechercheurs hebben sporenonderzoek gedaan.