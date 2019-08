Politie stelt onderzoek in naar woningoverval

Rond 1 uur kwam er een melding binnen dat een onbekende persoon met een helm op de woning was binnengedrongen en de bewoonster bedreigde. Hij is er vervolgens met onbekende buit vandoor gegaan. Het gaat om een grote stevige man. Van het signalement is op dit moment niet meer bekend. De politie is op zoek naar getuigen die contact op kunnen nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.