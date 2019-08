Politie zoekt getuigen van vechtpartij

Hoofddorp - De politie is op zoek naar getuigen van een vechtpartij die plaatsvond op donderdagavond in en rond een supermarkt aan het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. De politie is met name op zoek naar filmpjes die door omstanders zijn gemaakt. Beelmateriaal kan verzonden worden via onderstaand formulier. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).