Minder aanloop naar bureau Rademarkt; beter aansluiten bij behoefte

Openingstijden Rademarkt

Momenteel is het politiebureau aan de Rademarkt 24 uur per dag geopend. Door de vermindering van de aanloop is besloten openingstijden voor het bureau toe te passen, zodat buiten de openingstijden de aanwezige politiemensen op andere en meer effectieve manieren ingezet kunnen worden. In de periode van 2 september aanstaande tot 1 januari 2020 wordt bekeken wat het effect op de dienstverlening is. In die periode is het politiebureau Rademarkt dagelijks voor het publiek geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Door de inzet van politiemensen anders te organiseren verwacht de politie dat beter voldaan kan worden aan de gewenste dienstverlening. Na de genoemde periode wordt bekeken wat de effecten en resultaten zijn en of de openingstijden gehandhaafd blijven.

Andere vormen van dienstverlening

De politie in Groningen heeft de afgelopen tijd onder meer geïnvesteerd in de dienstverlening via social media als Facebook en twitter. Daarnaast weten mensen de politie ook te vinden via www.politie.nl. Verder is er veel aandacht voor dienstverlenging via het algemene nummer 0900-8844. Voor mensen die buiten de openingstijden aan het bureau aan de Rademarkt komen, is een intercom beschikbaar. Die intercom staat in direct contact met de het servicecentrum van de politie. Als direct hulp noodzakelijk is, kan die op korte termijn worden aangeboden. Politiemensen zijn waar het kan uiteraard ook persoonlijk benaderbaar. Zowel op straat, bij mensen thuis of elders.

De politie is 24/7 bereikbaar en noodhulp is altijd in de buurt

De politie is 24/7 bereikbaar, bij spoed via 112 en bij geen spoed via 0900-8844. Ook is de website www.politie.nl altijd bereikbaar voor het doen van een melding of aangifte. De wijziging qua openingstijden van bureau Rademarkt heeft geen enkel effect op de inzet van de politie bij noodsituaties. De politie is altijd aanwezig in het gebied. In het geval van de zogenaamde noodhulp is de politie snel ter plaatse.