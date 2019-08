Niels Nijman nieuw sectorhoofd Dienst Regionaal Operationeel Centrum

Niels is momenteel Hoofd Communicatie bij de politie-eenheid Oost-Nederland. Oscar Dros, politiechef van de eenheid Oost-Nederland over de benoeming: “Ik ben hier erg blij mee. Niels heeft zich als hoofd Communicatie bewezen als een uitstekend manager die elan wist te brengen in het team en stond voor transparantie. Dat kan hij in zijn nieuwe functie goed gebruiken. Als sectorhoofd staat hij voor een grote uitdaging. De klus is interessant en stevig maar ik heb er het volste vertrouwen dat hij dit goed gaat doen."