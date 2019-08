Getuigenoproep voor overval Amsterdamsestraatweg Utrecht

Een man komt rond 18.00 uur de winkel binnen en pakt twee biertjes uit de koeling en loopt daarmee naar de toonbank. Bij de kassa lijkt hij te willen betalen, maar in plaats daarvan besluit hij een mes te trekken. Hij bedreigt de eigenaresse ermee en neemt dan een greep uit de kassa. Daarna stapt de man, met het gestolen geld en zijn niet betaalde biertjes op zak, op zijn fiets en fietst dan via de Blokstraat weg. Bij de overval raakte niemand gewond.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien dat met deze overval in verband staat. Getuigen kunnen de politie bellen op 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 0800-7000.