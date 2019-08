Kraakpand Ravellaan ontruimd

Over beide gekraakte panden kwamen geregeld overlastmeldingen en klachten binnen bij de politie, aanleiding om actie te ondernemen om tot ontruiming over te kunnen gaan. Nadat de krakers een kort geding verloren hadden waarin zij ontruiming aanvochten, kregen zij 2 resp. 3 weken om zelf te vertrekken. De krakers aan de Leidseweg deden dat niet, maar vertrokken rustig bij de ontruiming op 13 augustus. De krakers van het pand aan de Ravellaan waren wel vertrokken voordat de politie vanmiddag kwam. De panden worden nu opgeruimd door de eigenaar.



Wat is kraken?

Krakers zijn personen die zonder toestemming van de eigenaar een pand in gebruik hebben genomen. Krakers kunnen schade aanrichten aan een pand, of overlast veroorzaken voor omwonenden. Ook kunnen ze de potentiële verkoop van een pand tegenhouden door het bijvoorbeeld ontoegankelijk te maken voor bezichtigingen.



Is kraken strafbaar?

De mogelijkheid om krakers strafrechtelijk te ontruimen bestaat al sinds 1 oktober 2010. Het is ingevoerd met de wijziging van de Leegstandwet. Met die wijziging is kraken strafbaar gesteld (artikel 138a Wetboek van Strafrecht). Voor die datum was kraken niet strafbaar. Toen was ontruiming alleen mogelijk via een vordering tot ontruiming bij de civiele rechter. Panden die leeg staan zijn een potentieel object voor mensen die een(tijdelijk)verblijf zoeken en daar niet voor willen betalen.



Wat doet de politie?

In een heterdaad situatie kan de politie op basis van artikel 138a Wetboek van Strafrecht over gaan tot aanhouding van de krakers. Daarna wordt in samenwerking met de eigenaar of de gemeente het pand gesloten. Ook levert de politie bijstand aan de deurwaarder als deze bezig is met de uitvoering van een rechterlijke uitspraak. Als er krakers zijn die zich hebben vastgezet, worden ze losgemaakt en aangehouden voor het niet voldoen aan bevel of vordering of het belemmeren van de politie bij hun werkzaamheden. Bij het ontruimen van een terrein of pand kan de politie gebruik maken van de Mobiele Eenheid.