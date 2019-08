Jonge vrouw onzedelijk betast; getuigen gezocht

Rond 01.00 uur fietste het slachtoffer over het Waterkeringspad in de richting van Medemblik toen zij uit het niets werd belaagd door een onbekende man. Toen zij op de grond lag werd zij door de man onzedelijk betast. Voorbijgangers zorgden ervoor dat de man op de vlucht sloeg. Hij fietste weg in de richting van Medemblik.

Naast de voorbijfietsende getuigen is de politie nog op zoek naar andere getuigen waaronder een auto die mogelijk is langsgereden.

Signalement verdachte

Licht getinte huidskleur

Geschatte leeftijd tussen de 20 en 25 jaar oud

Donker kort haar

Droeg een wit T-shirt en een witte jas

Droeg een witte broek

Heeft u iets gezien, informatie of camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Heeft u informatie maar wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2019160572