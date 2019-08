Maaltijdbezorger slachtoffer van beroving

Rond 19.35 uur fietste het slachtoffer via de Europaweg richting de Schalkwijkerstraat. Ter hoogte van de Schipholpoort zag het slachtoffer vier jongens staan. De jongens liepen het fietspad op en kwamen voor de fiets van het slachtoffer staan. Het slachtoffer moest stoppen en zijn telefoon afgeven. Toen het slachtoffer dit niet deed griste één van de jongens de telefoon uit zijn zak. Hierna zijn de vier jongens weggerend in onbekende richting. Het viertal is niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019160417