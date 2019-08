Politie zoekt getuigen brandstichting

De eerste brand werd om 20.30 uur gemeld. Toen agenten bij de trein aankwamen was er alleen nog rook te zien. De tweede brand werd rond 23.30 uur gemeld. Deze is geblust. De politie gaat uit van brandstichting. In de trein zijn flessen met brandbaar materiaal aangetroffen. Bij de twee branden raakte niemand gewond.

De politie doet onderzoek naar de twee branden en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019160501