Aanhoudingen na verduistering in dienstbetrekking

Zaterdag 3 augustus omstreeks 04.20 uur werd een poging inbraak in een woning aan het Koetshuis gemeld bij de meldkamer. Op camerabeelden was te zien dat een man de ruit van de voordeur van de woning insloeg waarna hij er direct weer vandoor ging. Later werd duidelijk dat uit de woning onder meer laptops waren gestolen. De recherche heeft een onderzoek ingesteld en aan de hand van de camerabeelden kwam de politie de man op het spoor. Vervolgens werd duidelijk dat de man een bekende was van de 33-jarige vrouw die tot voor kort schoonmaakster was bij de bewoners. De vrouw werd hierop aangehouden op verdenking van verduistering in dienstbetrekking. De gestolen goederen waren kennelijk al eerder uit de woning gehaald. De verdachten zijn in verzekering gesteld en worden verder verhoord.