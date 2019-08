Politie zoekt benadeelden vanwege inbraak of diefstal uit hun boten

Nieuwkoop - De politie van het team Kaag en Braassem is op zoek naar enkele eigenaren van boten omdat er in hun vaartuig ingebroken is. De inbraken gebeurden vermoedelijk in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 augustus. De vaartuigen lagen afgemeerd in de jachthaven aan het Reghthuysplein.