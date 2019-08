Recherche zoekt getuigen van mishandeling

Het slachtoffer verliet rond 04:00 uur een horecagelegenheid en liep naar zijn fiets. Hij zag dat er drie mannen rond zijn fiets stonden, die vermoedelijk probeerden de fiets te stelen. Toen het slachtoffer de mannen daarop aansprak, kreeg hij een harde klap tegen zijn hoofd. Het slachtoffer viel daardoor op de grond, en raakte korte tijd buiten bewustzijn. Toen hij weer bij kwam zag hij dat er drie mannen wegrenden langs het terrein van Houtrush Squash in de richting van de Vogelwijk.

Het slachtoffer is daarop direct naar de portier van een nabij gelegen horecagelegenheid gelopen en schakelde de politie in. Volgens het slachtoffer waren de verdachten drie mannen met een blanke huidskleur, van ongeveer 1.85 meter lang. Zij hadden een normaal postuur, waren tussen de 25 en 30 jaar en spraken Nederlands. In de omgeving is gezocht naar de drie mannen, maar zij zijn niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.